Ritten: Mehrere Pferde nach Sturz in eine Schlucht verendet

Das tragische Unglück ereignete sich in der Finsterbachschlucht bei Mittelberg. Die Pferde waren Informationen zufolge aus einer Weide am Wieserhof ausgebrochen und Richtung Unterinn gerannt . Dabei hatten sie sich wohl verirrt und waren in die der Folge in die Schlucht gestürzt.Aus welchem Grund die Tiere ihre Weide verlassen hatten, ist nicht bekannt.Nach Eingehen des Alarms am Vormittag begaben sich sowohl die Freiwillige Feuerwehr von Lengstein als auch die Bergrettung Ritten an den Unglücksort. Zudem wurden Tierärzte zur Absturzstelle gerufen.Für rund 10 Tiere kam jede Hilfe zu spät. Sie waren in Folge des Absturzes verendet. Die Kadaver wurden von einem Hubschrauber geborgen.

deb