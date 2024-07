Ritten: Polizei stellt gestohlenes Werkzeug in Auto sicher

Einige der sichergestellten Motorsägen wurden in Lajen als gestohlen gemeldet. - Foto: © Quästur

Die Beamten entdeckten das Werkzeug bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls; eigentlich waren sie auf der Suche nach einem gestohlenen Fahrrad, das der Fahrzeug-Besitzer Anfang Juli entwendet haben, heißt es in einer Aussendung der Quästur Anstelle des Fahrrads fanden sie Bord des Autos Werkzeug unterschiedlicher Art: 8 Motorsägen, 2 Bohrmaschinen, 2 Meißelhämmer eine Mähmaschine und zahlreiche Werkzeug-Akkus – einige der Motorsägen wurden in Lajen als gestohlen gemeldet.Da der Mann nicht erklären konnte, weshalb er das ganze Werkzeug in seinem Auto gelagert hatte, wurde er wegen Hehlerei angezeigt. Das Werkzeug wurde sichergestellt und die Ermittlungen laufen.Derzeit gilt es zu prüfen, woher das sichergestellte Gut stammt und, ob noch weitere Personen in die Angelegenheit verwickelt sind.