Im Einsatz standen zahlreiche Feuerwehren vom Ritten und aus der Umgebung, die Bergrettung (BRD, CNSAS), Suchhundestaffeln sowie Einsatzkräfte mit Drohnen. Unterstützt wurde die Suche zudem durch eine Flugsuche des Aiut Alpin und der Finanzwache.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte durchsuchten gemeinsam das weitläufige und teilweise unwegsame Gelände systematisch. Dabei unterstützten die Suchmannschaften am Boden auch speziell ausgebildete Suchhunde, Drohnen und die Hubschrauberflüge.<BR \/><BR \/>Der Zivilschutz sorgte für die Verköstigung und Versorgung der eingesetzten Kräfte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Trotz des großen personellen und technischen Einsatzes konnte kein Hinweis auf den Verbleib von Tobias Unterhofer gefunden werden. Die Suche blieb somit ohne positives Ergebnis.<BR \/><BR \/>Die Rittner Bürgermeisterin Julia Fulterer bedankt sich im Namen der Familie und der Gemeinde bei allen beteiligten Einsatzorganisationen, den zahlreichen Freiwilligen sowie bei allen, die die Suchmaßnahmen unterstützt haben, für ihren großen Einsatz, die gute Zusammenarbeit und die Bereitschaft zu helfen.<BR \/><BR \/>Die zuständigen Stellen werden das weitere Vorgehen nun entsprechend den vorliegenden Informationen und Ermittlungsergebnissen festlegen.<BR \/><BR \/>Tobias Unterhofer, der Besitzer des Voglhauserhof, wird seit dem verheerenden Brand vermisst <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grossbrand-am-ritten-stadel-wird-raub-der-flammen-sieben-rinder-gerettet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>.