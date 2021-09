Ritten triumphiert beim 38. Oswald von Wolkenstein-Ritt

Der 38. Oswald von Wolkenstein-Ritt präsentierte sich auch am Sonntag wieder bis zum Finale auf Schloss Prösels außerordentlich spannend.Nach dem Ringstechen auf dem Kofel in Kastelruth lag zunächst die Mannschaft Sarntal Nordheim auf dem 1. Platz, vor Ritten und Kastelruth Grondlboden. In Seis führte dann Kastelruth Dorf, die Siegermannschaft von 2019, die allerdings beim Ringstechen am Kofel Pech hatte und dort nur auf Platz 21 landete. Auf Platz 2 und 3 ging an Kastelruth Königswarte und Jenesien Nobls.Auch beim Hindernisgalopp auf dem Völser Weiher waren Ritten und Kastelruth Dorf mit Hofer Peter, Peterlunger Martin, Tirler David und Rier Alexander in Topform und belegten den ersten und den zweiten Platz. Der Rückstand von Kastelruth Dorf ließ sich allerdings nicht mehr aufholen, und so fiel die finale Entscheidung bereits nach dem Auftritt der Mannschaft Ritten auf Schloss Prösels. Vor zahllosen begeisterten Zuschauern und im strömenden Regen reichte Ritten der sechste Platz beim Tor Ritt, um den Sieg zu erringen.Trotz Rang 3 auf Schloss Prösels verpasste Kastelruth Grondelboden mit Barbara Perathoner, Andreas Lageder, Hannes Jaider und Florian Profanter am Ende knapp den Sieg.Den dritten Platz am Ende des Tages erreichte Sarntal Nordheim mit Martin Thurner, Devid Aichner, Stefan Thurner und Michael Seebacher.Die Wanderstandarte von Bildhauer Erich Trocker aus Kastelruth wartet weiterhin auf eine Mannschaft, die 3 Siege einheimst. Ritten hat sich bereits 2 der begehrten Standarten nach Hause geholt.Insgesamt traten heuer 31 Mannschaften an, um sich auf den 4 Turnierplätzen beim Ringstechen am Kofel in Kastelruth, im Labyrinth in Seis, beim Hindernisgalopp auf dem Völser Weiher und beim alles entscheidenden Torritt vor dem Schloss Prösels in Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit ihren Pferden zu messen. Der Oswald von Wolkenstein-Ritt hat trotz des teilweise regnerischen Wetters wieder viele Zuschauer in seinen Bann gezogen.

stol