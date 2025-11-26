Die Fertigstellung der Revisionsarbeiten verzögert sich aufgrund der Witterung bis einschließlich diesen Sonntag – ursprünglich hätten die Arbeiten weniger lange andauern sollen.<BR \/><BR \/>Für die Dauer des Ausfalls werden Ersatzbusse eingesetzt. Die genauen Fahrpläne der Ersatzlinien finden Sie hier:<BR \/><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/161_20251110.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">-Ersatzfahrplan B161 (Seilbahn Ritten-Bozen)<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/161S_20251110.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">-Ersatzfahrplan B161 – S (für Schülerfahrten)<\/a> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/fileadmin\/pdf\/2025\/160_20241215.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">-Fahrplan Linie 160 – Rittner Bahn<\/a><BR \/>Die Linie <b>160 – Rittner Bahn<\/b> verkehrt bis einschließlich Freitag, 28. November 2025, mit geändertem Fahrplan. <BR \/><BR \/><b>Ab Samstag, 29. November<\/b> 2025, wird der reguläre Betrieb wieder aufgenommen.<BR \/><BR \/><BR \/> Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht gestattet.