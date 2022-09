Rittnerin in Genua erdrosselt – Mord immer noch ungelöst

Gestern vor 20 Jahren machte ein Maurer in einer Wohnung in Genua eine makabere Entdeckung: Der leblose Körper einer 73-jährigen Südtirolerin lag auf einer Schlafcouch – um den Hals gewickelt hatte sie eine Bluse, am Arm war eine Bisswunde sichtbar.

In diesem Haus in der Via del Campo in der Nähe des GenueserHafens wurde die Frau vor 20 Jahren erdrosselt aufgefunden. - Foto: © d