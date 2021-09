Rittnerin verpasst Bahnl – und das rettet wahrscheinlich 2 Leben

Magdalena Seebacher aus Oberinn ist im Jahr 1964 hochschwanger und hat einen Termin beim Arzt in Bozen. Sie geht zu Fuß nach Klobenstein, um das Bahnl in die Landeshauptstadt erreichen. „Dann habe ich es knapp verpasst und mich geärgert“, erzählt sie. Wie sich in diesem Moment herausstellt, hatte die Frau aber riesiges Glück! + Von Benno Zöggeler