<BR \/><BR \/>Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zahlreiche Feuerwehren eilten in der Nacht auf Freitag zu einem Wohnhaus in Riva del Garda: Nach einem Blitzeinschlag hatte das Dach Feuer gefangen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206144_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neun Familien, die im Haus wohnen, wurden sofort evakuiert. Die Wehrleute bekämpften die Flammen und konnten den Brand schließlich löschen.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Ausbreiten der Flammen vom Dachstuhl auf das Treppenhaus konnte verhindert werden – durch den Brand wurden jedoch Gasleitungen beschädigt, wodurch es zu einem Gasaustritt kam. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gegen 2.30 Uhr konnten die Feuerwehrleute wieder ins Gerätehaus einrücken, wegen der Schäden konnten nicht alle Familien wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.