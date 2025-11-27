Das Feuer soll ersten Angaben zufolge am Dachstuhl einer Produktionshalle ausgebrochen sein. Der Brand war weitum sichtbar und konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Derzeit laufen Nachlöscharbeiten, der Schaden ist erheblich.<BR \/><BR \/>Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Sanitätern versorgt. Ihr Zustand wird weiter abgeklärt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren aus Riva, Arco, Ledro und Mori sowie die Berufsfeuerwehr aus Trient. Sie rückten mit mehreren Fahrzeugen und der Drehleiter an. Die Brandursache ist noch unklar.