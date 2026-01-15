Der im Alter von 98 Jahren am Montag verstorbene Riz war ein Kunstliebhaber, ob sich der einen Tag zuvor verstorbene 97jährige Scherer für Politik interessiert hat, bleibt Privatsache. <BR \/><BR \/>Der Trauergottesdienst für Robert Scherer findet am heutigen Donnerstag um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von St. Michael Eppan statt <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Robert%20Scherer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Mehr zum Tod von Robert Scherer finden Sie hier). <\/a><\/b><BR \/><BR \/>Roland Riz wird im engsten Familienkreis beigesetzt. An diesem Samstag findet mit Beginn um 15 Uhr ein Requiem im Bozner Dom statt <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Roland%20Riz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Mehr zum Tod von Roland Riz finden Sie hier).<\/a><\/b>