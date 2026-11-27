Die Befragung dauerte fast neun Stunden. Kurz vor 15 Uhr war er im Justizgebäude eingetroffen, erst kurz nach Mitternacht verließ er es wieder.<BR \/><BR \/>Nach eigenen Angaben hatte Di Vita selbst um eine erneute Anhörung gebeten. Bereits am vergangenen Freitag war er in Campobasso mehr als 13 Stunden lang befragt worden. Es war die bislang längste Vernehmung im Rahmen der Ermittlungen zum Tod von Sara und Antonella, die in den Tagen nach Weihnachten vergangenen Jahres an den Folgen einer Rizinvergiftung gestorben waren. Am darauffolgenden Tag hatten die Ermittler in Turin auch Di Vitas Ehefrau Giovanna und seine Nichte Alice vernommen. Die 20-jährige Alice ist die Tochter und Schwester der beiden Verstorbenen und war vor einigen Monaten von Pietracatella nach Turin gezogen, um dort zu studieren.<BR \/><BR \/>Bei den bisherigen Befragungen sollen Widersprüche zwischen den Aussagen Antonello Di Vitas und den Angaben anderer Zeugen aufgetaucht sein. Dabei geht es unter anderem um den Zeitpunkt, zu dem Antonella erstmals gesundheitliche Beschwerden zeigte. Nach der Darstellung von Gianni Di Vita soll seine Frau am 25. Dezember gegen 10 Uhr erste Symptome entwickelt haben. Sein Bruder habe dagegen erklärt, von Gianni selbst erfahren zu haben, dass Antonella bereits während der gesamten Nacht zum 24. Dezember erbrochen habe.<BR \/><BR \/>Unterdessen verschärft sich der Konflikt zwischen den Angehörigen der beiden Verstorbenen. Während die Familie Di Ielsi von einer vorsätzlichen Tötung ausgeht, hält Gianni Di Vita weiterhin auch eine versehentliche Vergiftung für möglich.<BR \/><BR \/>Die unterschiedlichen Einschätzungen waren bereits seit längerer Zeit bekannt. In den vergangenen Tagen haben sich die Spannungen zwischen den Familien jedoch offenbar weiter verschärft. Auslöser war eine Äußerung von Giovanna, der Schwägerin Antonellas. Sie war vor rund zwei Wochen gemeinsam mit ihrem Schwiegervater Salvatore Di Ielsi und dessen Sohn Luigi bei der Kriminalpolizei in Campobasso vernommen worden.<BR \/><BR \/>Anschließend wurde sie von Journalisten mit der Einschätzung Gianni Di Vitas konfrontiert, der einen Unfall als mögliche Todesursache nicht ausschließt. Ihre Antwort fiel knapp aus: „Jeder hat seine eigene Meinung, ich habe meine.“ Mit dieser Bemerkung machte sie deutlich, dass sie von einem Tötungsdelikt ausgeht.<BR \/><BR \/>Die Äußerung stieß bei Gianni Di Vita offenbar auf Unmut. Der ehemalige Bürgermeister von Pietracatella und Steuerberater reagierte mit einer Nachricht an seine Schwägerin. Darin verwies er auf sein eigenes Leid nach dem Verlust seiner Frau und seiner Tochter. „Ich bin derjenige, der innerhalb von zehn Monaten viermal umgezogen ist. Ich bin derjenige, der als Mörder seiner eigenen Tochter dargestellt wird“, schrieb Di Vita demnach. An anderer Stelle der Nachricht heißt es: „Es gibt Menschen, die mehr gelitten haben und für immer mehr leiden werden als du.“<BR \/><BR \/>Die Familie Di Ielsi, zu der der Vater Antonellas Salvatore, ihr Bruder und ihre Schwägerin gehören, hält an der Annahme eines vorsätzlichen Tötungsdelikts fest. Die Familie Di Vita schließt dagegen eine versehentliche Aufnahme des hochgiftigen Stoffes Rizin weiterhin nicht aus. Eine konkrete Person aus dem Umfeld der beiden Familien wurde bislang nicht öffentlich eines Verbrechens beschuldigt. Die unterschiedlichen Einschätzungen zu den Todesumständen haben das Verhältnis zwischen den Angehörigen jedoch zunehmend belastet.