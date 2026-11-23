Die Staatsanwaltschaft in Larino verfolgt deshalb eine<BR \/>Doppelstrategie: Zum einen sollen wissenschaftliche Untersuchungen die Herkunft und mögliche Verbreitung des Giftes rekonstruieren. Zum anderen versuchen die Ermittler durch weitere Vernehmungen und die Untersuchung persönlicher Beziehungen innerhalb der Familie, die Ereignisse rund um die Weihnachtsfeiertage zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>In Turin wurde Alice Di Vita, die ältere Schwester von Sara und Tochter von Antonella, erneut von den Ermittlern vernommen. Sie studiert inzwischen in der piemontesischen Hauptstadt. Die Befragung fand nur 24 Stunden nach einem außergewöhnlich langen Verhör statt: <BR \/>Ihr Onkel väterlicherseits, Antonello Di Vita, der ebenfalls in Turin lebt, war zuvor mehr als 13 Stunden lang von den Ermittlern befragt worden.<BR \/><BR \/>Während die Vernehmungen weitergehen, ist auch die wissenschaftliche Spurensuche in eine entscheidende Phase getreten. Ermittler aus Campobasso kehrten nach zweitägigen intensiven Untersuchungen am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin nach Italien zurück. Deutsche Speziallabore suchen bereits seit Monaten nach Rizin-Rückständen in Gegenständen und Lebensmittelproben aus dem Haus der beiden Opfer. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, eine Verlängerung der Untersuchungen um weitere 30 Tage zu gewähren. Die ursprünglich vorgesehene Frist läuft bereits in einer Woche ab. Die zusätzliche Zeit soll den Spezialisten ermöglichen, die komplexen Analysen der sichergestellten Proben abzuschließen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388166_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht weiterhin die Familienfeier am Abend des 23. Dezember vergangenen Jahres. Antonella und ihre Tochter Sara hatten nach dem gemeinsamen Abendessen schwere gesundheitliche Beschwerden entwickelt. Vermutlich war das Rizin über Wasser oder andere Getränke in den Körper der beiden Frauen gelangt. Beide starben wenige Tage später im Krankenhaus, zwischen dem 27. und 28. Dezember. <BR \/>Überlebt haben Antonellas Ehemann Gianni Di Vita und die ältere Tochter Alice, die an jenem Abend nicht mit am Tisch saß.<BR \/><BR \/>Besondere Aufmerksamkeit gilt inzwischen auch dem 24. Dezember. An diesem Tag soll sich Giannis Bruder Antonello Di Vita gemeinsam mit seiner Frau und seinen Töchtern im Haus seines Bruders aufgehalten haben. Die Ermittler versuchen, die Bewegungen und Begegnungen innerhalb der Familie während dieser Stunden möglichst genau zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Von Beginn an richtete sich ein Teil der Ermittlungen auf das private Umfeld der Familie. Bekannt wurden eheliche Spannungen, eine außereheliche Beziehung Gianni Di Vitas und ein Scheidungswunsch Antonellas. Diese Umstände bilden den Hintergrund der Ermittlungen, stellen für sich genommen jedoch keinen Beweis für eine Beteiligung an den Todesfällen dar.