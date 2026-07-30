Bisher konnte kein Tatverdächtiger identifiziert werden, doch die neuesten Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Vergiftung möglicherweise über einen längeren Zeitraum hinweg sorgfältig geplant wurde.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der Ermittler könnte der Täter nicht nur die Gewohnheiten der Familie genau gekannt haben. Er dürfte auch über detaillierte Kenntnisse der hochgiftigen Substanz Rizin sowie über deren Wirkung verfügt haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht die Vermutung, dass der Täter darauf setzte, dass die Vergiftung zunächst unentdeckt bleiben würde.<h3>\r\nMehr als zwei Monate blieb die wahre Todesursache unentdeckt<\/h3>Mit diesem Aspekt beschäftigte sich auch die italienische Fernsehsendung „La Vita in Diretta“ auf Rai 1, in der die jüngsten Entwicklungen des Verfahrens vorgestellt wurden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Campobasso befinden sich die Ermittlungen inzwischen in einer entscheidenden Phase. Die Ermittler gehen davon aus, den Tathergang weitgehend rekonstruiert zu haben. Es fehlen jedoch noch belastbare Beweise, um einen möglichen Verdacht zu erhärten.<BR \/><BR \/>Ein zentraler Punkt ist der Zeitraum zwischen dem Tod der beiden Opfer und der Entdeckung der tatsächlichen Todesursache. Über zwei Monate und zehn Tage gingen Ärzte und Ermittler zunächst von einer schweren Magen-Darm-Erkrankung aus. Aufgrund dieser Annahme wurden sogar Ärzte des Krankenhauses von Campobasso wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung in das Ermittlungsregister aufgenommen.<BR \/><BR \/>Erst nach weiterführenden Untersuchungen unter Leitung von Professor Locatelli konnte Rizin als Ursache der Vergiftung nachgewiesen werden. Nach Ansicht der Ermittler verschaffte dieser lange Zeitraum dem Täter möglicherweise einen erheblichen Vorteil. Sollte die Theorie zutreffen, hätte er ausreichend Zeit gehabt, mögliche Beweise zu beseitigen und die Ermittlungen zusätzlich zu erschweren.<h3>\r\nWaren Antonella und Sara die einzigen Zielpersonen?<\/h3>Eine der zentralen Fragen lautet weiterhin, ob Antonella Di Ielsi und ihre Tochter Sara tatsächlich die einzigen Opfer sein sollten. Auch diese Möglichkeit wird derzeit geprüft.<BR \/><BR \/>Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass sich der Anschlag gegen weitere Personen richtete. Dennoch rekonstruieren die Ermittler weiterhin minutiös die Tage vor dem Auftreten der ersten Krankheitssymptome. Dabei soll geklärt werden, ob das Gift ausschließlich für die beiden Todesopfer bestimmt war oder ob auch andere Familienmitglieder hätten damit in Kontakt kommen können.<h3>\r\nDie Mahlzeiten stehen weiter im Mittelpunkt der Ermittlungen<\/h3>Ein wesentlicher Teil der Ermittlungen konzentriert sich auf die Mahlzeiten, die die Familie Di Vita am 23. und 24. Dezember zu sich genommen hatte. Die Ermittler rekonstruieren unter anderem den Verzehr von Muscheln, Venusmuscheln, eingelegtem Gemüse, gefülltem Tintenfisch, Süßspeisen sowie weiterer Lebensmittel.<BR \/><BR \/>Noch vorhandene Proben werden derzeit erneut wissenschaftlich untersucht. Dabei sind auch Experten des Robert Koch-Instituts in Berlin eingebunden. Sie sollen klären, ob das Rizin möglicherweise über eines dieser Lebensmittel verabreicht wurde.<BR \/><BR \/>Unklar bleibt bislang auch das Frühstück am Heiligabend. Nach Informationen aus der Fernsehsendung machten weder Familienvater Gianni Di Vita noch die Tochter Alice, die die Vergiftung überlebte, nähere Angaben zu dieser Mahlzeit. Das Frühstück konnte deshalb bislang nicht vollständig in die Rekonstruktion der Ereignisse einbezogen werden und gilt weiterhin als offener Punkt der Ermittlungen.<h3>\r\nDas mögliche Täterprofil<\/h3>Aus den bisherigen Erkenntnissen haben die Ermittler ein mögliches Täterprofil entwickelt. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die Identifizierung einer konkreten Person, sondern um Schlussfolgerungen aus dem bisherigen Ermittlungsstand.<BR \/><BR \/>Demnach dürfte der Täter die Familie sehr gut gekannt haben und in der Lage gewesen sein, das Wohnhaus in der Via Risorgimento zu betreten, ohne Verdacht zu erregen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft das verwendete Gift selbst. Rizin gilt als hochgefährliche Substanz, für die es kein spezifisches Gegenmittel gibt. Der Umgang damit erfordert besondere Kenntnisse und Vorsichtsmaßnahmen. Die Ermittler vermuten deshalb, dass der Täter wusste, wie die Substanz beschafft und eingesetzt werden kann. Gleichzeitig könnte er darauf vertraut haben, dass die ersten Symptome zunächst als gewöhnliche Magen-Darm-Erkrankung interpretiert würden – eine Annahme, die angesichts der Weihnachtsfeiertage besonders plausibel erschien.<h3>\r\nMehr als 200 Zeugen vernommen<\/h3>Die Mordkommission von Campobasso setzt ihre Ermittlungen unterdessen fort. In den vergangenen Monaten wurden nach offiziellen Angaben mehr als 200 Zeugen befragt – in einer Gemeinde mit lediglich rund 1.200 Einwohnern. Zahlreiche Personen wurden mehrfach vernommen, um Widersprüche aufzuklären oder neuen Hinweisen nachzugehen.