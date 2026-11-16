Die Rai-2-Sendung „Ore 14“, moderiert von Salvo Sottile, zeigte exklusiv jene Einträge, die auf dem TikTok-Profil der Jugendlichen gepostet worden waren.<BR \/><BR \/>Der erste Beitrag stammt aus dem November 2025 und wurde somit nur einen Monat vor der Tragödie verfasst. Darin schrieb Sara: „Jedes Mal, wenn ich eine nahezu perfekte Familie sehe, stirbt ein Teil von mir.“ <BR \/><BR \/>Eine Aussage, die vor allem wegen ihres direkten Bezugs zum Thema Familie aufhorchen lässt. Für sich allein genommen erlaubt dieser Satz jedoch noch keine Rückschlüsse darauf, auf wen oder welche konkrete Situation sich die 15-Jährige damals bezog.<h3>\r\nAuch Ermittler blicken auf zweiten Beitrag<\/h3>Hinzu kommt eine zweite Nachricht, die bereits im Oktober desselben Jahres veröffentlicht wurde und auf die sich offenbar auch die Aufmerksamkeit der Ermittler richtet. <BR \/><BR \/>In diesem Post schrieb Sara: „Die freundlichsten Menschen, denen man begegnet, rauchen und trinken manchmal, während andere, die sonntags in die Kirche gehen, zu den bösartigsten gehören.“<h3>\r\nZusammenhang mit der Vergiftung noch völlig offen<\/h3>Während die Ermittlungen in dem Fall weiterlaufen, stehen diese beiden im Internet geteilten Gedanken nun im Raum. Ob die Beiträge allerdings tatsächlich in einem Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen in Pietracatella stehen oder ob es sich lediglich um allgemeine, persönliche Gedanken der Jugendlichen handelt, die nichts mit der Vergiftung zu tun haben, muss erst noch geklärt werden.