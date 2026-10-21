Unterdessen gehen die Ermittlungen weiter. Im Fokus stehen nun auch Rizinuspflanzen in der Nähe einer Schule sowie der Laptop einer Cousine des Mannes.<BR \/><BR \/>„Zehn Monate sind vergangen, ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich kann nicht mehr. Begreift doch, dass ich meine Frau und meine Tochter verloren habe. Was soll ich euch noch sagen?“ Mit diesen verzweifelten Worten hat sich Gianni Di Vita, dessen Ehefrau und Tochter in Pietracatella durch eine Rizinvergiftung ums Leben kamen, vor den Kameras der Rai-Uno-Sendung „La vita in diretta“ Luft gemacht.<BR \/><BR \/>Dabei sprach er über den Schmerz, den der Verlust seiner Frau und Tochter bei ihm ausgelöst hat. Zugleich betonte Di Vita, dass seine Trauer Privatsache sei und er diese nur mit Menschen teilen wolle, die ihm nahestehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Schmerz ist etwas Intimes, etwas Privates. Ich spreche darüber mit meiner Tochter, mit meinen Angehörigen und meinen Freunden. Aber ich kann nicht vor einem Mikrofon darüber reden.“<BR \/><BR \/>Seinen Auftritt beendete er mit einem eindringlichen Appell: „Schenkt mir für einen Augenblick euer Vertrauen. Denkt nur für eine Sekunde daran, dass ich unschuldig bin.“<h3>\r\nErmittler untersuchen Rizinuspflanzen nahe einer Schule<\/h3>Währenddessen gehen die Ermittlungen im Fall der beiden vergifteten Frauen weiter. Die Staatsanwaltschaft von Larino untersucht die Hintergründe der Todesfälle. Im Zuge der Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizei und der Spurensicherung in Casacalenda mehrere Rizinuspflanzen fotografisch dokumentiert.<BR \/><BR \/>Die Pflanzen befinden sich rund 100 Meter Luftlinie von einer Schule entfernt, an der eine Cousine von Gianni Di Vita arbeitet. Darüber berichtete der Reporter Vincenzo Rubano in der Fernsehsendung „Dentro la notizia“.<h3>\r\nDaten von Laptop einer Cousine sichergestellt<\/h3>Die Staatsanwaltschaft hatte zudem Durchsuchungen an Schulen in der italienischen Region Molise angeordnet. Am letzten Tag dieser Maßnahmen richtete sich die Aufmerksamkeit der Ermittler insbesondere auf einen Laptop.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375632_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am sozialwissenschaftlichen Gymnasium von Casacalenda stellten Beamte der Kriminalpolizei und des Zentralen Operativen Dienstes (SCO) die Daten eines einzelnen tragbaren Computers sicher. Anders als an den übrigen kontrollierten Schulen konzentrierten sich die Ermittler dort auf ein bestimmtes Gerät.<BR \/><BR \/>Bei dem Laptop soll es sich um jenen handeln, den Laura Di Vita benutzt. Sie ist eine Cousine von Gianni Di Vita und unterrichtet am sozialwissenschaftlichen Gymnasium von Casacalenda.<BR \/><BR \/>Welche Erkenntnisse sich die Ermittler von der Auswertung der Daten erhoffen und ob die dokumentierten Rizinuspflanzen mit dem Tod der beiden Frauen in Verbindung stehen, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.