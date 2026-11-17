Auf ihnen wurden Fingerabdrücke und biologische Spuren entdeckt.<h3>\r\nVater und Schwägerin von Antonella Di Ielsi befragt<\/h3>Am heutigen Dienstag, 17. November, befragten Beamte der Kriminalpolizei (Squadra Mobile) in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums von Campobasso Salvatore Di Ielsi und Antonella Campolieti, den Vater beziehungsweise die Schwägerin der verstorbenen Frau.<BR \/><BR \/>Wie aus Ermittlerkreisen verlautet, sind weitere Befragungen vorgesehen. Die Ermittler sammeln damit weitere Hinweise, um die Geschehnisse zu rekonstruieren und die Umstände der Vergiftung aufzuklären.<h3>\r\nFünf Beweisstücke werden in Deutschland untersucht<\/h3>Ein weiterer wichtiger Schritt in den Ermittlungen steht am Donnerstag, 19. November, bevor. Dann werden Spezialisten der italienischen Spurensicherung nach Berlin reisen, um an fünf Gegenständen Untersuchungen vorzunehmen, die sich später nicht in derselben Form wiederholen lassen. Die Beweisstücke waren bei einer Durchsuchung am 30. Juli im Haus der Familie in der Via Risorgimento in Pietracatella sichergestellt worden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1385811_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um eine rosafarbene Tüte mit Kefir, einen Mülleimer, eine Trinkflasche, eine Flasche mit Flüssigkeit und Ablagerungen am Boden sowie eine Packung Arbeitshandschuhe.<BR \/><BR \/>Die Gegenstände waren von Experten des Robert-Koch-Instituts, das in die Untersuchungen zur Rizinvergiftung eingebunden ist, entgegengenommen worden. Auf einigen der Beweisstücke wurden Fingerabdrücke und biologische Spuren entdeckt, die wichtige Hinweise für die Ermittlungen liefern könnten.<BR \/><BR \/>Allerdings stellt die Untersuchung der Gegenstände die Experten vor eine besondere Herausforderung: Die Analysen, mit denen mögliche Rizinrückstände nachgewiesen werden sollen, könnten andere Spuren auf den Beweisstücken beschädigen oder vollständig zerstören.<h3>\r\nZuerst müssen biologische Spuren und Fingerabdrücke konserviert werden<\/h3>Aus diesem Grund haben die deutschen Spezialisten die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, dass zunächst die biologischen Spuren und Fingerabdrücke gesichert und konserviert werden müssen.<BR \/><BR \/>Diesen ersten Untersuchungsschritt werden daher die italienischen Experten der Spurensicherung übernehmen. Erst danach kann das Robert-Koch-Institut die toxikologischen Analysen fortsetzen.<BR \/><BR \/>Ziel ist es, sämtliche für die Ermittlungen möglicherweise relevanten Spuren zu erhalten, ohne dabei die Möglichkeit zu gefährden, Rückstände jener Substanz nachzuweisen, die den Tod von Mutter und Tochter verursacht hat.