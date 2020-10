RKI erklärt Südtirol zum Risikogebiet

Auf der Website des RKI wurde am Donnerstagvormittag die autonome Provinz Bozen, neben den italienischen Regionen Aostatal, Umbrien, Lombardei, Piemont, Toskana, Venetien, Latium, Abrruzzen, Friaul-Julisch Venetien, Emilia-Romagna und Sardinien als Risikogebiet genannt.Laut RKI-Website sind „die neu ausgewiesenen Risikogebiete (damit auch Südtirol) wirksam ab Samstag, 24. Oktober 2020, um 0.00 Uhr.“Für Einreisende in die Bundesrepublik Deutschland, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der letzten 14 Tage vor Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, kann gemäß den jeweiligen Quarantäneverordnungen der zuständigen Bundesländer, eine Quarantänepflicht bestehen. Kurz zuvor hatte das RKI eine Reisewarnung für ganz Österreich ausgesprochen mit Ausnahme von Kärnten. Ebenso die gesamte Schweiz wurde zum Risikogebiet erklärt.

stol