Robert-Koch-Institut schätzt Südtirol als Risikogebiet ein

Laut Robert-Koch-Institut sind Risikogebiete jene Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („ongoing community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Robert Koch-Institut verschiedene Indikatoren (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), Exportierte Fälle in andere Länder/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst.Seit Donnerstagabend wird neben den Ländern China, Iran, Südkorea und den italienischen Regionen Emiglia Romagna, Lombardei, die Stadt Vo in Venezien auch Südtirol gelistet.Diese Neueinstufung hängt wohl mit den Fällen von deutschen Touristen zusammen, welche nach einem Südtirolaufenthalt zurück in ihrer Heimat positiv auf das neuartige Virus getestet worden waren. (STOL hat berichtet) Ob sich die deutschen Touristen wirklich in Südtirol angesteckt haben, oder bereits mit dem Virus infiziert waren, ist schwer nachzuvollziehen. Das Virus hat eine relativ lange Inkubationszeit von 14 bis in einigen Fällen sogar 27 Tagen.

