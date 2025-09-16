Mit Werken wie „Der Clou“, „Jenseits von Afrika“ oder „Der Pferdeflüsterer“ schrieb er sich in die Leinwandgeschichte der Traumfabrik ein. Als Regisseur holte er gleich mit seinem Spielfilmdebüt „Eine ganz normale Familie“ 1981 den Oscar. <BR \/><BR \/><i>Sehen Sie hier die Bilder eines Schauspieler-Lebens:<\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71449885_gallery" \/><BR \/><BR \/>Und als Gründer des Sundance Institutes, das hinter dem Sundance Film Festival als bedeutendstem US-Forum für unabhängiges Kinoschaffen steht, schrieb sich der am 18. August 1936 geborene Filmemacher auch abseits der Leinwand in die Annalen der Zunft ein. <BR \/><BR \/>Nicht zuletzt war der bekennende Liberale Redford gesellschaftspolitisch engagiert. <BR \/><BR \/>Nun ist der gebürtige Kalifornier nach Angaben seines Verlegers im Alter von 89 Jahren in seinem Zuhause im US-Bundesstaat Utah verstorben.