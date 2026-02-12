Wie berichtet, hat Sportstadträtin Barbara Hölzl das Ansinnen, einen Neubau der Rockarena in der Gampenstraße anzugehen – 50 Prozent der rund 12 Mio. Euro Kosten zahlt das Land –, am Dienstag in den Stadtrat gebracht (siehe digitale Inhalte). Dort fiel aber keine Entscheidung, denn zuvor müsse mit den Koalitionspartnern noch einmal das Projekt vertieft werden, sagt Bürgermeisterin Katharina Zeller. Im Stadtrat verfügt die SVP zwar über eine Mehrheit, aber im Gemeinderat muss sie schauen, alle Koalitionsschäfchen hinter sich zu scharen, denn Projekte über 2,5 Mio. Euro müssen durch den Gemeinderat. „Ich bin nicht aus Prinzip dagegen, aber die Baukosten sind übertrieben hoch, der Platz neben dem Pferderennplatz überzeugt mich nicht und dass das Land nur 50 Prozent der Kosten übernehmen will, ist wenig, denn die Halle ist von übergemeindlichem Interesse. Mit diesem Geld sollten wir Altenwohnungen bauen“, so Vizebürgermeister Nerio Zaccaria. <BR \/>Bürgermeisterin Zeller bleibt dabei: „Für uns als SVP und Mutiges Meran ist klar, dass man vorausdenken muss, wie unsere Stadt in 20 Jahren aussehen soll. Die Stadt wächst und dementsprechend müssen die Strukturen mitwachsen. Wir müssen Geld in die Hand nehmen wie vor 20, 30 Jahren, als man mit 20 Millionen Euro die Meranarena gebaut hat. Jetzt sind 30 Jahre vergangen. Das Ganze braucht eine Modernisierung und Erweiterung. Das ist jetzt zu machen, Bedürfnisse, Menschen und Kosten werden nicht weniger.“<BR \/><BR \/>Indessen wirft Klaus Kofler, Präsident des Landesausschusses des italienischen Kletterverbandes (FASI), aktiver Sportkletter-Schiedsrichter, sein Gewicht in die Waagschale. Was er einfach nicht stehen lassen könne, sei, wenn von Gegnern eines Neubaus davon die Rede sei, dass die Sportkletterei nur wenige Leute anziehe. „Der Klettersport, lassen Sie es mich salopp sagen, ist nicht etwas für wenige Freaks. So wird das gerne dargestellt. Sportkletterei ist keine Randsportart, sondern Breitensport. Italien zählt zwischen 2.000 und 3.000 Leistungssportler, 400 zwischen neun und 20 Jahren davon in Südtirol. Hier reden wir nur vom Leistungssport“, schickt Kofler voraus. Klettern beginne nicht mit „vertikalen Wänden, sondern bei Trittsicherheit, bei den Bewegungsabläufen. Die Basis fürs Bergwandern“, sagt Kofler.<BR \/>Und noch ein Aspekt werde bei dieser Diskussion außer Acht gelassen. „Und zwar, dass jeder Bergretter auch Bergsteiger ist und eine entsprechende Ausbildung durchlaufen hat. Das sind genau die Leute, die dann andere aus der Bredouille holen. Das ist obendrein ein großer sozialer Nutzen. Das muss die Gesellschaft wissen“, führt Kofler ins Feld. Ganz zu schweigen von den Schulen, die die Kletterhalle besuchen. Wie bereits berichtet, wurden allein 2025 stattliche 35.000 Besucher gezählt.