<BR \/>Das seit Anfang der 1930er Jahre jährlich zelebrierte Anzünden der Lichter am Baum vor dem Rockefeller Center gilt als eine der beliebtesten New Yorker Weihnachtstraditionen, wie zum Beispiel auch das Eislaufen auf der direkt davor gelegenen Eisbahn. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72557575_gallery" \/><BR \/><BR \/>Der diesjährige Baum ist eine rund 75 Jahre alte und 23 Meter hohe Fichte aus dem US-Bundesstaat New York. Auf der Spitze des Baumes sitzt ein rund 400 Kilogramm schwerer Stern, gestaltet von Star-Architekt Daniel Libeskind. Zuvor war viele Jahre lang der deutsche Künstler Michael Hammers für den Stern verantwortlich gewesen.