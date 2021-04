Rodeneck: Bei Arbeitsunfall mittelschwer verletzt

In Rodeneck hat sich ein Bauer bei Waldarbeiten in der Nähe des Galtinerhofs mittelschwere Verletzungen zugezogen. Ersten Informationen zufolge wurde der Bauer von einem Baum getroffen.Das Weiße Kreuz von Mühlbach kümmerte sich um die Erstversorgung des verletzten Mannes, der anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 in das Bozner Krankenhaus geflogen wurde. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Rodeneck.

stol