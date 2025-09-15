Der Bundesdeutsche soll von einem Startplatz in Rodeneck losgeflogen sein. Ersten Informationen zufolge soll er bei der Landung kurz nach 13 Uhr die Kontrolle über den Gleitschirm verloren haben und erheblich verletzt worden sein. <BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz, die Feuerwehr Rodeneck und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 eilten dem 25-Jährigen zu Hilfe und versorgten ihn. <BR \/><BR \/>Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus von Bozen geflogen. Seine Verletzungen wurden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>