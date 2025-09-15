Gegen 17.15 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Salurn und Zug Gfrill sowie die Wasserrettung Bozen und die Bezirkstaucher alarmiert: Ein Radfahrer, der am Etschdamm unterwegs war, hatte ein Objekt im Fluss gesichtet. <BR \/><BR \/>Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Bei dem Fund handelte es sich lediglich um Müll, genauer gesagt um ein Rohr, das im Wasser trieb.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211847_image" \/><\/div>\r\n<BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>