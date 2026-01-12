Vor 98 Jahren, am 12. Mai 1927, wurde Roland Riz in Bozen geboren. Roland Riz war einer der ganz Großen der Südtirol-Politik, der sich – nicht zuletzt als Mitglied in den verschiedenen Kommissionen – um die Umsetzung unserer Autonomie verdient gemacht hat.<h3>\r\nPrägte über Jahrzehnte politische Landschaft Südtirols<\/h3>Roland Riz prägte über Jahrzehnte hinweg die politische Landschaft Südtirols. Seine politische Laufbahn begann 1957 mit der Wahl zum Vizebürgermeister von Bozen. Bereits kurz darauf zog er auf nationaler Ebene in das italienische Parlament ein: Von 1958 bis 1963 sowie erneut von 1968 bis 1987 war er für die Südtiroler Volkspartei (SVP) Mitglied der Abgeordnetenkammer.<BR \/><BR \/>Im Jahr 1987 wechselte Riz in den italienischen Senat, dem er bis 1996 angehörte. Während dieser Zeit wurde er zunächst im Wahlkreis Bozen (1987) sowie später in den Wahlkreisen Meran (1992 und 1994) gewählt.<h3>\r\nSVP-Parteiobmann von 1991 bis 1992<\/h3>Auch auf institutioneller Ebene übernahm Riz zahlreiche Schlüsselpositionen. Von 1976 bis 1979 war er erster Vizepräsident des Justizausschusses des Europäischen Parlaments. Anschließend wirkte er von 1979 bis 1983 als Präsident des Verfassungsausschusses der Abgeordnetenkammer und von 1983 bis 1993 als Präsident des Justizausschusses des Senats. In den Jahren 1995 und 1996 stand er zudem dem Komitee zur Reform des italienischen Strafgesetzbuches als Präsident vor.<BR \/><BR \/>Innerhalb der Südtiroler Volkspartei bekleidete Riz von April 1991 bis November 1992 das Amt des Parteiobmanns. Er folgte dabei seinem langjährigen politischen Weggefährten Silvius Magnago nach.<BR \/>Besondere Bedeutung kam Roland Riz bei der Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie zu. <BR \/><BR \/>Er war Mitglied sämtlicher zentraler Kommissionen, die sich mit der Reform und Umsetzung des Autonomiestatuts befassten, darunter die 19er-, 13er-, 12er- und 6er-Kommission sowie der vorbereitende parlamentarische Ausschuss für die Statutenreform von 1972.<BR \/><BR \/>Roland Riz war als Politiker, Rechtsanwalt und Professor über die Grenzen Südtirols wohlbekannt. Im Jahr 2023 hat seine Tochter Veronika einen Film über den damals 96-Jährigen gedreht. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/kino-tv\/roland-riz-ich-versuche-ab-und-zu-noch-vorlaut-zu-sein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mit „Unter Bäumen – Roland Riz Leben und Wirken“ ist ein intimes Porträt eines unglaublich vielfältigen Menschen entstanden.<\/a>