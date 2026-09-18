Der Vorfall ereignete sich an der Schule „Giovanni Verga“ im Stadtteil Centocelle. Nach ersten Erkenntnissen soll der Jugendliche einen Helm mit einer kleinen Kamera getragen haben. Offenbar wollte er die Tat über den Nachrichtendienst Telegram live übertragen.<BR \/><BR \/> Ob die Übertragung tatsächlich gestartet wurde, ist derzeit unklar. Die Ermittler untersuchen eine Telegram-Gruppe, mit der der Jugendliche während der Tat möglicherweise verbunden war. Dabei soll auch geklärt werden, ob weitere Personen die Tat live mitverfolgten und ob es sich dabei um Minderjährige oder Erwachsene handelte.<BR \/><BR \/>Mehrere ehemalige Schülerinnen nannten gegenüber Medien einen möglichen Grund für den Angriff. Demnach könnte der Jugendliche die Lehrerin aus Rache angegriffen haben, weil er im vergangenen Schuljahr schlechte Noten erhalten hatte – möglicherweise in Geografie und Italienisch. Diese Darstellung wird derzeit von den Ermittlern überprüft.<h3>\r\nGeplante Videoaufnahme beschäftigt die Ermittler<\/h3>Die verletzte Lehrerin wurde vom Rettungsdienst 118 und den Einsatzkräften der Carabinieri versorgt. Sie wurde mit einem gelben Notfallcode in ein Krankenhaus im römischen Stadtteil Torpignattara gebracht. Nach bisherigen Angaben ist sie nicht schwer verletzt, steht jedoch unter Schock.<BR \/><BR \/>Die 66-Jährige unterrichtet Italienisch, Geschichte und Geografie und gilt als erfahrene Lehrerin, die bereits seit vielen Jahren an der Schule tätig ist. Die Ermittler prüfen auch, ob es im vergangenen Schuljahr bereits Konflikte zwischen ihr und dem Jugendlichen gegeben hatte.<BR \/>Der 13-Jährige wurde von den Carabinieri zur weiteren Klärung des Sachverhalts in eine Dienststelle gebracht. Sein Mobiltelefon wurde sichergestellt und soll forensisch untersucht werden. Die Ermittler wollen unter anderem herausfinden, mit wem der Jugendliche während des Angriffs Kontakt hatte.<BR \/><BR \/>Besonders die geplante Videoaufnahme beschäftigt die Ermittler. Sie prüfen, ob der Angriff möglicherweise durch ähnliche Vorfälle im Internet beeinflusst wurde oder ob es sich um eine sogenannte Social-Media-Challenge handeln könnte.<BR \/><BR \/>Nach dem Vorfall versammelten sich zahlreiche Eltern, Schülerinnen und Schüler vor der Schule. Viele wollten wissen, ob ihre Kinder mit dem 13-Jährigen in einer Klasse waren. Einige Eltern forderten zudem mehr Kontrollen und Maßnahmen zum Schutz von Schülerinnen und Lehrkräften.