Rom: 15 Personen wegen Affenpocken in Isolation

15 Patienten befinden sich in Rom und dessen Region Latium in Isolation wegen des Verdachts einer Affenpocken-Infektion. 3 von ihnen sind in dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten römischen Krankenhaus „Spallanzani“ untergebracht, und ihr Zustand sei zufriedenstellend, berichtete der Gesundheitsassessor der Region Latium, Alessio D'Amato, am Montag.