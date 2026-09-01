Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, in der Peripherie im Osten von Rom, fanden sie den Jugendlichen vor dem Wohnhaus hockend – sein T-Shirt blutverschmiert. Im ersten Stock lag seine 50-jährige Mutter schwerst verletzt in der Wohnung, berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.<BR \/><BR \/> Sofort wurde sie von den Einsatzkräften versorgt und ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenige Stunden später ihren schweren Verletzungen. Der Jugendliche, der psychische Probleme gehabt haben soll, wurde verhaftet und wird aktuell psychiatrisch behandelt. <BR \/><BR \/>Bereits am Tag zuvor hatte der 16-Jährige offenbar den Notruf gewählt: Dabei soll er behauptet haben, seine Mutter habe ihm Alkohol verabreicht, Untersuchungen im Krankenhaus bestätigten dies jedoch nicht. Die Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem tätlichen Angriff am Sonntag kam. Der Jugendliche soll erneut im Beisein von Psychologen befragt werden.