Rom: 3 Prostituierte erstochen

Eine der Frauen nackt auf einem Treppenabsatz gefunden

Hier in der Via Durazzo wurde der Transvestit erstochen.

Die 3 Opfer wurden mit mehreren Messerstichen ermordet, was die Ermittler zu der Annahme veranlasst, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte.Berichten zufolge analysieren die Ermittler die Telefonaufzeichnungen der Opfer, um die Kontakte zu rekonstruieren, die sie in den letzten Stunden ihres Lebens hatten.Die Leichen der beiden Chinesinnen wurden in einem Wohngebäude in der Via Riboty entdeckt. Eine der beiden Frauen wurde nackt auf einem Treppenabsatz gefunden, was darauf schließen lässt, dass sie versuchte, vor dem Mörder zu fliehen.Es war der Hausmeister des Gebäudes, der Alarm geschlagen hatte, nachdem er die Tote auf dem Treppenabsatz gesehen hatte. Die andere Leiche befand sich in der Wohnung und wurde von der Polizei entdeckt.Die Transsexuelle aus Südamerika hingegen wurde tot in einem Haus in der nahegelegenen Via Durazzo aufgefunden. Bereits vor einigen Wochen war in Ardea nahe Rom eine Transsexuelle ermordet worden.Geprüft wird nun, ob die Fälle zusammenhängen könnten.