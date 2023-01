Rom: Anarchisten setzen Autos in Brand

Cospito in Gefängnis in Mailand verlegt

Die Anarchisten haben auf einem Parkplatz in Rom 5 Autos des Telekommunikationsbetreibers TIM in Brand gesteckt. Begründet wurde der Anschlag damit, dass TIM sich am Aufbau eines Überwachungsstaates beteilige, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Außerdem wollen die Anarchisten mit dieser Aktion Hafterleichterungen für ihren Anführer Alfredo Cospito erwirken.Cospito verbüßte bisher eine langjährige Haftstrafe wegen eines Bombenanschlags auf eine Polizeiakademie 2006 und Schüssen auf einen Manager 2012. Aufgrund seiner Taten stufte ihn der Staat als gefährlichen Terroristen ein, weshalb für ihn erschwerte Haftbedingungen gelten - wie für die inhaftierten Größen der Mafia.Nach heftigen Protesten am Wochenende, in denen es auch zu Gewalt kam, wurde Cospito in ein anderes Gefängnis in Mailand verlegt. Zuvor hatte sich der Anarchist in einem Langzeit-Hungerstreik befunden und musste auf der Krankenstation behandelt werden.