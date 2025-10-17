Ranucci selbst machte den Vorfall auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich. „Zwei Sprengkörper haben die vor dem Haus geparkten Autos zerstört. Die Explosionen waren so heftig, dass sie das ganze Viertel erschütterten“, schrieb der Journalist.<BR \/><BR \/>Auch die Redaktion der TV-Sendung „Report“, die für ihre investigativen Recherchen bekannt ist, bestätigte den Vorfall und sprach von einem Sprengsatz, der unter dem Auto des Journalisten platziert worden sei. Die Detonation sei so stark gewesen, dass sie „auch das zweite Familienauto und ein angrenzendes Haus beschädigte“.<h3>\r\n„Explosion hätte jeden töten können“<\/h3>Vor Ort standen Carabinieri, Digos, Feuerwehr und Spurensicherung im Einsatz. Laut Ansa hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, auch der Präfekt von Rom wurde informiert. Die Polizei prüft nun, ob es sich um einen gezielten Angriff auf den bekannten Fernsehjournalisten handelt.<BR \/><BR \/>Die Redaktion von „Report“ schrieb weiter, die Wucht der Explosion sei derart gewesen, „dass sie jeden hätte töten können, der sich in diesem Moment in der Nähe befand“.<BR \/><BR \/>Ranucci zählt zu den profiliertesten Enthüllungsjournalisten in Italien. Die Sendung „Report“ auf RAI 3 sorgt immer wieder für Aufsehen, indem sie Fälle von Korruption, mafiösen Strukturen und politischen Affären ans Licht bringt. Ob die Explosion in Verbindung zu seiner beruflichen Tätigkeit steht, ist derzeit noch ungewiss.