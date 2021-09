Rom bewirbt sich um Expo 2030

Die Expo sei eine „riesige Gelegenheit für die Entwicklung der Stadt“, schrieb Draghi in einem Brief an die Bürgermeisterkandidaten von Rom, wo am Sonntag die Stadtspitze neu gewählt wird.Neben Rom bewerben sich auch die russische Hauptstadt Moskau und Busan in Südkorea um die Weltausstellung in 9 Jahren. Die nächste Expo beginnt an diesem Freitag in Dubai, wo der Termin wegen Corona um ein Jahr verschoben worden war. 2025 ist dann Osaka in Japan dran..

apa