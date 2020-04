Rom: Chinesisches Ehepaar beendet Rehabilitation

„Das Paar ist in optimaler Form und dankt brieflich den Gesundheitsbehörden, die es gerettet und behandelt haben“, sagte der Gesundheitsassessor der Region Latium mit der Hauptstadt Rom, Alessio D'Amato.Das Paar hatte das römische Krankenhaus „Spallanzani“ am 19. März verlassen, wo es seit 30. Jänner behandelt wurde. Die chinesischen Touristen wurden dann in das römischen Krankenhaus „San Filippo Neri“ überstellt, wo die Frau noch einer Rehabilitationstherapie unterzogen wurde, die nun zu Ende ist.Die beiden Chinesen aus Wuhan waren als Touristen in Italien unterwegs, als sie in Rom am Coronavirus erkrankten. Sie wurden ins römische „Spallanzani“-Krankenhaus eingeliefert, wo sie behandelt wurden. Nachdem ihr Fall bekannt wurde, hatte Italien die direkten Flugverbindungen zu China eingestellt.

apa