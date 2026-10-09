Ein Tritt aus dem Fenster eines fahrenden Kleinwagens, ein Sturz auf den Asphalt und schwere Kopfverletzungen: Nach einer Serie von Übergriffen im römischen Stadtteil Monteverde suchen die Ermittler nach den Insassen eines schwarzen Minicars. Unter den Betroffenen ist der Schauspieler Davide Iacopini (42), der nach einem Angriff notoperiert wurde und weiterhin auf der Intensivstation liegt. Die Behörden prüfen, ob die Taten zusammenhängen und möglicherweise Teil einer Mutprobe sind, die über soziale Netzwerke verbreitet wird. Dafür gibt es bislang allerdings keine bestätigten Hinweise.<BR \/><BR \/>Inzwischen sind fünf Anzeigen zu ähnlich abgelaufenen Vorfällen eingegangen. Die Angriffe ereigneten sich im Umfeld des eleganten Viertels Monteverde Vecchio, teils innerhalb weniger Stunden. Die mutmaßlichen Täter sollen Menschen ins Visier genommen haben, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf einem E-Scooter unterwegs waren. Die Ermittler vermuten, dass zwei Jugendliche in dem schwarzen Fahrzeug saßen. Am Sonntagabend wurde eine 50-jährige Angestellte auf dem Heimweg von einem Insassen des Wagens an den Hinterkopf geschlagen. Die Frau berichtete, sie habe ein Knie aus dem Fenster des schwarzen Autos ragen sehen, bevor sie den Schlag spürte. Sie erlitt ein Hämatom und wurde mit einer Prognose von fünf Tagen aus dem Krankenhaus entlassen.<BR \/><BR \/>Kurz darauf soll derselbe Wagen einen 26-jährigen Studenten auf einem E-Scooter angegriffen haben. Der Beifahrer habe ihm einen Tritt versetzt, woraufhin der Mann stürzte. Der Student meldete sich später bei den Carabinieri und bestätigte nach Medienberichten den Ablauf.<BR \/>Am Montagabend traf es dann Iacopini. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen und Serien wie „Suburra“ und „Diaz“, war mit einem E-Scooter unterwegs, als sich das Minicar näherte. Ein Insasse soll ein Bein aus dem Fenster gestreckt und ihm einen Tritt versetzt haben. Iacopini verlor das Gleichgewicht und prallte bei seinem Sturz heftig gegen ein geparktes Auto. Eine Zeugin half dem Verletzten. Nach Angaben des Krankenhauses San Camillo erlitt er ein schweres Schädeltrauma und wurde von einem neurochirurgischen Team operiert. Der postoperative Verlauf sei zunächst regulär gewesen, hieß es im medizinischen Bericht. Der Schauspieler werde weiterhin sediert und intensivmedizinisch behandelt; die Prognose bleibe streng vertraulich.<BR \/><BR \/> Auch außerhalb des Viertels gab es ähnliche Vorfälle. Medien berichten von zwei weiteren Betroffenen: Ein in Frankreich lebender Mann soll auf einer Tiber-Brücke angegriffen und vom Fahrrad gestoßen worden sein. Außerdem soll eine junge Frau in der Nähe der Villa Pamphili ins Visier der Insassen geraten sein. Damit weitet sich die Suche über das Viertel Monteverde hinaus aus.<BR \/><BR \/>Die Ermittler prüfen Aufnahmen von Überwachungskameras und befragen Zeugen. Nach deren Schilderungen war das Fahrzeug ungewöhnlich leise, weshalb die Polizei von einem Elektro-Minicar ausgeht. Bei der Attacke auf Iacopini sollen die Täter zudem umgekehrt sein, um einen Schuh zurückzuholen, den einer von ihnen bei dem Angriff verloren hatte. Auch dieses Detail könnte bei der Identifizierung helfen. Nach einem Medienbericht beschrieb ein Zeuge einen der mutmaßlichen Täter als blonden Jugendlichen mit kurz geschnittenen Haaren an den Schläfen. Die Ermittler halten es für möglich, dass die beiden aus der Gegend stammen und gezielt nach Menschen gesucht haben, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf einem E-Scooter unterwegs waren.<BR \/><BR \/>Ob hinter den Angriffen eine sogenannte Social-Media-Challenge steckt, ist weiterhin unklar. Die Ermittler ziehen diese Möglichkeit in Betracht, bislang gibt es dafür jedoch keine konkreten Belege. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, ob dieselben Täter für alle fünf Fälle verantwortlich sind und wie sie identifiziert werden können.