Rom: „Ihr fahrt zu schnell“ – Insassen verprügeln und überfahren 19-Jährigen

Passiert ist die Tat gegen 17 Uhr auf dem Cesare-Battisti-Platz in Anzio, einem Vorort Roms. Nachdem der 19-Jährige die Insassen aufgerufen hatte, langsamer zu fahren, stiegen diese aus und prügelten auf ihn ein. Danach stiegen sie wieder in ihr graues Auto, überfuhren den 19-Jährigen und machten sich aus dem Staub.Wenig später trafen die Rettungskräfte ein und brachten den 19-Jährigen mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus. Er ist außer Lebensgefahr.In der Zwischenzeit nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Die Beamten fanden am Tatort ein Messer, das möglicherweise den Tätern gehört. Die mutmaßlichen Angreifer konnten nach wenigen Stunden dank des Videomaterials von Überwachungskameras und Zeugenaussagen festgenommen werden. Die beiden Zwillinge aus Bosnien wurden wegen versuchten Mordes angezeigt.