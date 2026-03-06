Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni kündigte daraufhin an, das Gespräch mit den Managern der in Italien tätigen Energiekonzerne zu suchen. Ziel sei es, spekulative Tariferhöhungen angesichts der internationalen Krise zu verhindern. Grundsätzlich fordert Meloni angesichts des Krieges die Rückkehr zur Diplomatie.<h3>\r\nEnergiekonzern Eni evakuiert Personal im Irak<\/h3>Unterdessen hat der italienische Energiekonzern Eni mit der Evakuierung aller ausländischen Mitarbeiter aus dem Zubair-Ölfeld im irakischen Basra begonnen. Grund seien Vergeltungsangriffe Irans in der Region. Insider betonten, dass die Evakuierung der ausländischen Mitarbeiter die Produktionsabläufe im Ölfeld nicht beeinträchtigen werde.