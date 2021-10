Rom: „Ponte di Ferro“ in Brand

Angst und Flammen in Rom: Am Samstagabend ist die Brücke „Ponte dell'Industria“, für alle als „Ponte di Ferro“ (Eisenbrücke) bekannt, in Flammen aufgegangen. Teile der Brücke sind dabei in den Tiber gefallen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.