Die Hauptstadt greift jetzt zu ungewöhnlichen Maßnahmen gegen eine Starplage. Im Stadtviertel Tufello im Norden der Metropole wollen Anrainer, Geschäftsleute und Büros gemeinsam versuchen, die Vögel mit lauten Warnrufen zu vertreiben. Dazu sollen sie Fenster und Balkone öffnen und über Lautsprecher, Fernseher oder Handys gleichzeitig dieselbe Audiodatei abspielen.<BR \/><BR \/>Die Belastung durch den Vogelkot ist groß. Anrainer gehen teilweise mit aufgespannten Regenschirmen auf die Straße, um sich vor den herabfallenden Hinterlassenschaften der Tiere zu schützen. Auch parkende Autos und Geschäfte sind betroffen.<BR \/><BR \/>Bisherige Versuche, die Stare mit akustischen Signalen von der Straße aus zu vertreiben, blieben erfolglos. Der Lärm der tausenden Vögel übertönte die Warnsignale. Nun soll der „Distress Call“ zusätzlich aus den umliegenden Gebäuden ertönen. Ein weiteres Unternehmen stellt dafür spezielle akustische Abwehrgeräte zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Die Initiative wurde vom III. Stadtbezirk gestartet. Auch Hausverwaltungen und Geschäftsleute wurden zur Teilnahme aufgerufen. „Wir sind uns der Belastungen und Schäden bewusst, die diese Situation für den Alltag der Menschen und die wirtschaftlichen Aktivitäten verursacht“, erklärten Bezirksbürgermeister Paolo Marchionne und Umweltstadtrat Matteo Zocchi. Die Bewohner und Geschäftsleute sollten weder zusätzliche Kosten tragen noch mit dem Problem allein gelassen werden.<BR \/><BR \/>Mit der ungewöhnlichen Gemeinschaftsaktion soll die Lautstärke der Abschreckungssignale erhöht werden. Ob die Stare tatsächlich das Weite suchen, wird sich nach einer ersten Bilanz der Aktion zeigen.