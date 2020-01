Das Fahrverbot gilt am Dienstag von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr und von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Es betrifft erstmals auch die Diesel-Autos Euro 6 und gilt in der Innenstadt, in der ohnedies schon verkehrsberuhigten Zone.

ansa/stol