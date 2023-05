Rom sucht im Ausland nach Platz für Problembären

Das Ministerium werde „bereits in den kommenden Tagen alle notwendigen diplomatischen Kanäle aktivieren, um die Bereitschaft zu erkunden, die Problembären in ausländischen Einrichtungen aufzunehmen“.Neben Minister Gilberto Pichetto und Staatssekretär Claudio Barbaro nahm auch der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti am Treffen teil.Nachdem Andrea Papi (26) im Trentino von der Bärin JJ4 getötet wurde, ist eine Debatte über Problembären entbrannt. Landeshauptmann Fugatti hat 2 Abschussverordnungen für JJ4 unterzeichnet, die aber beide vom Verwaltungsgericht ausgesetzt wurden, nachdem Tierschützer Rekurs eingelegt hatten. Was mit der Problembärin JJ4 passiert, ist offen. Das Verwaltungsgericht in Trient befasst sich am 27. Juni erneut mit dem Fall. Derzeit befindet sich die Bärin JJ4 im Bärenpflegezentrum in Casteller bei Trient.