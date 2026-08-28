Hintergrund sind zunehmende Diebstähle, Überfälle, Betrug und andere Straftaten. Der Archäologische Park, zu dem neben dem Kolosseum auch das Forum Romanum und der Palatin gehören, zählt insgesamt rund 15 Millionen Touristen pro Jahr.<BR \/><BR \/>Immer wieder berichten Besucher von gestohlenen Geldbörsen und Handys, Trickbetrug, Raubüberfällen und anderen Übergriffen. Die neue Anordnung sieht für den Bereich der Kaiserforen verstärkte Polizeikontrollen und zusätzliche Sicherheitskräfte vor. Auch das Kapitol, Sitz der Stadtverwaltung und eines der wichtigsten politischen Zentren Roms, gehört zu den besonders geschützten Bereichen.