Rom will mit Müllverbrennungsanlage Abfallproblem lösen

Die „Ewige Stadt“ kämpft seit Jahren mit erheblichen Problemen bei der Abfallentsorgung. Während das von Touristen gern besuchte historische Zentrum meist von Müllbergen verschont bleibt, quellen in vielen Wohnvierteln regelmäßig die Tonnen über. Wildschweine liefen dort schon auf Futtersuche durch die Straßen.Bis heute verarbeitet Rom laut Gualtieri nur 2 Prozent seines Abfalls auf eigenem Gebiet. Das sei ein „lächerlicher Prozentsatz“, den man in keiner großen italienischen Stadt finde und der weit von europäischen Standards entfernt sei. Ein Großteil des Mülls wird aus dem Stadtgebiet und in andere italienische Regionen gebracht.Die Vorgängerverwaltung der Fünf-Sterne-Politikerin Virginia Raggi bekam das Problem nicht in den Griff. Im Oktober 2021 wurde sie abgewählt. Ihr Nachfolger Gualtieri ging mit einem „Sonderputzplan“ bis Jahresende in den Problemgebieten gegen den Abfall vor und stattete den kommunalen Entsorger Ama mit mehr Personal und Fahrzeugen aus. 1200 Tonnen Müll muss die Stadt täglich auf Deponien entsorgen. Die neue Anlage soll Gualtieri zufolge den Bedarf an Deponiekapazitäten deutlich verringern.