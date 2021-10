Roms Stadtviertel EUR zur Festung ausgebaut

Roms südliches Stadtviertel EUR, in dem am Samstag und Sonntag die Delegationen der G20 tagen werden, ist zur Festung ausgebaut worden. 7000 Polizisten und Militärs sind im Einsatz, um die Sicherheit des Gipfels zu garantieren. Befürchtet wird, dass Anarchisten und Impfgegner mit Protesten den Verlauf des hochkarätigen Treffens stören könnten.Im Viertel EUR wird ein mehr als 10 Quadratkilometer großer Hochsicherheitsbereich eingerichtet. Zu den Sicherheitsvorkehrungen gehört auch eine strikte Luftraumüberwachung. Über dem Tagungsort, dem vom Stararchitekten Massimiliano Fuksas entworfenen Kongresszentrum „Nuvola“, wurde eine „No Fly Zone“ eingerichtet.Damit sind faktisch sämtliche Flugbewegungen im Umkreis von 4 Kilometern gesperrt. Alle Straßen, die zum Kongresszentrum im Herzen des von Benito Mussolini konzipierten Stadtviertels im Süden der Ewigen Stadt führen, werden streng bewacht. Die Schulen sind in Rom von Freitag bis Montag geschlossen. Die Maßnahme betrifft 35.000 Schüler.In den letzten Tagen wurden die Anti-Terror-Vorkehrungen in der italienischen Hauptstadt verschärft. Zusätzliche Kontrollen betreffen die Bahnhöfe, die Botschaften und wichtige Monumente. Auch im Vatikan wurden anlässlich des G20-Gipfels die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Am Freitag wird US-Präsident Joe Biden eine Audienz bei Papst Franziskus haben (12.00 Uhr). Danach führt er dann bilaterale Gespräche mit der italienischen Regierung. Ab Samstag will er in Rom am zweitägigen G20-Gipfel teilnehmen. Es ist erst Bidens zweite Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Jänner. Seit Mittwochabend gibt es auch wieder Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums. Dies betrifft auch den Grenzübergangam Brenner. Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen endet am 1. November um 13 Uhr. Die Maßnahme kann Auswirkungen auf die Reisezeit von Drittstaatsangehörigen haben, die aus einem anderen Mitgliedstaat in den Schengen-Raum einreisen und dann nach Italien weiterreisen, teilte das italienische Innenministerium mit.Am Rande des Gipfels in Rom werden Proteste befürchtet. Eine Demonstration von Impfverweigerern und Gegnern der 3G-Plicht soll auf dem Lateranplatz im Zentrum der italienischen Hauptstadt stattfinden, wie italienische Medien berichteten. Auch Proteste von Rechtsextremisten werden erwartet.Nach vorbereitenden und zum Teil bilateralen Gesprächen am Freitag beginnt der Gipfel offiziell am Samstagvormittag mit der Ankunft der Staats- und Regierungschefs. Für den Abend ist ein Event in den Thermen des Diokletian geplant. Der Sonntag beginnt mit einem Gruppenfoto im historischen Zentrum Roms. Danach folgen auf dem Gipfelgelände weitere Diskussionsrunden. Am Nachmittag soll der Gipfel gegen 16 Uhr mit Pressekonferenzen der Teilnehmer enden.

apa/pho