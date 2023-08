Roncone: Wanderer wehren Bärin mit Wanderstöcken ab

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Doss del Gal, in der Gemeinde Sella Giudicarie, oberhalb des Dorfes Roncone.Nach einer Ermittlungsergebnissen soll sich das Tier den Wanderern auf etwa 4 Meter Entfernung genähert haben. Dabei sollen die Wanderer das Tier durch Bewegungen mit den Nordic-Walking-Stöcken abgeschreckt und vertrieben haben.Der Vorfall wurde später dem Forstamt gemeldet. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Scheinangriff um das Exemplar F36 gehandelt haben könnte, das erst vor einer Woche in demselben Gebiet 2 junge Wanderer verfolgt hatte. -------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.