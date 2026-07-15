Für Songwriter und Sänger Lukas Augscheller markiert der Release Ende Juli den Beginn eines neuen Kapitels. Entstanden ist der Song „Before We Have To“ im eigenen Homestudio in Kaltern, das sich in den vergangenen Monaten immer mehr zu einem kreativen Treffpunkt für Musikerinnen und Musiker aus Südtirol entwickelt hat. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit Produzentin und Sound-Engineer Fabienne Runggaldier arbeitet Augscheller dort inzwischen nicht nur an den eigenen ROOFTOP-Produktionen. Auch Artists wie Tracy Merano oder der Südtiroler Newcomer BbenoB haben bereits Songs im Studio aufgenommen. Für die kommenden Monate stehen außerdem erste Sessions mit Künstlerinnen und Künstlern außerhalb Südtirols auf dem Programm – ein weiterer Schritt für das junge Produzententeam.<h3>\r\nErster Auftritt in Spanien<\/h3>Passend zur Release-Woche wartet gleich das nächste Highlight: ROOFTOP spielt das erste Konzert in Spanien. Lukas Augscheller wird unter anderem den neuen Song am 20. Juli im Rahmen eines Solo-Auftritts in der beliebten CRAFT Bar in Barcelona präsentieren. <BR \/><BR \/>Für den Musiker ist es ein besonderer Meilenstein und die erste Gelegenheit, die eigenen Songs auch vor internationalem Publikum live zu spielen.