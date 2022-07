Rosa 170-Karat-Diamant „The Lulo Rose“ in Angola entdeckt

Foto: © ANSA / Lucapa Diamond Company HANDOUT

Der Diamant wurde in der Lulo Mine im Nordosten des Landes gefunden. Er soll nun durch eine internationale Ausschreibung von der staatlichen Diamantenvermarktungsgesellschaft Angolas verkauft werden.Dieser Rekord „zeigt Angola weiterhin als wichtigen Akteur auf der Weltbühne des Diamantenabbaus“, sagte der Minister für Mineralressourcen, Diamantino Azevedo. In der Lulo-Mine wurde nach Angaben von Lucapa bereits 2016 der bisher größte registrierte Rohdiamant Angolas gewonnen, der weiße „Stein des 4. Februar“ mit 404 Karat. Der bisher teuerste geschliffene Diamant aller Zeiten, der 59-karätige „Pink Star“, wurde 2017 in Hongkong für 71,2 Millionen Dollar (derzeit etwa 70 Millionen Euro) versteigert.