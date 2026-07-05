Am frühen Samstagnachmittag wurden die Bergretter auf den Rosskopf gerufen, dort war eine ältere Touristin bei einer Wanderung unglücklich gestürzt und trug dabei eine Handgelenksfraktur davon. Als sie nach dem Sturz den Abstieg fortsetzen wollte, stürzte sie abermals und verletzte sich dabei im Gesicht und am Knie. Daher traute sie sich den weiteren Abstieg nicht mehr zu. Ein Bergretter, der zufällig in der Nähe war, kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsteams um die verletzte Wanderin.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung brachte die Bergrettung die Verletzte mit dem Einsatzfahrzeug zur Bergstation der Umlaufbahn und begleitete sie mit der Gondel ins Tal. Dort wurde die Frau vom Weißen Kreuz Sterzing ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><h3>\r\nHund aus unwegsamem Gelände gerettet<\/h3>Der Tag begann für die Bergrettung mit einer Tierrettung. Am Samstagvormittag stürzte in Matzes oberhalb von Tschöfs ein Hund knapp 100 Meter in unwegsames Gelände ab. Die Hundebesitzerin konnte ihr Tier aufgrund der Steilheit nicht erreichen und forderte Hilfe an. Die Bergrettung fuhr zum Einsatzort, holte den Vierbeiner aus der Gefahrenzone und konnte ihn der Besitzerin unverletzt übergeben.