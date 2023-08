Roter Hahn Kochschule: Kochen und genießen am Bauernhof

„Roter Hahn“ bittet in die Küche

Mehr als ein Kochkurs

5 Eventthemen zum Erleben

Wissen, wo’s herkommt

Von Profis begleitet

Die Kochschule am Bauernhof

Über 50 Kochevents zu 5 verschiedenen Eventthemen, mit Rohstoffen zu 100 Prozent aus Südtirol, die mit erfahrenen Köchinnen und Köchen in einer Gruppe zu traditionellen bäuerlichen Gerichten zubereitet werden. Ab Mitte September starten die Kochevents in der Kochschule am Föhrnerhof unter der Marke „Roter Hahn“.Die Roter Hahn Kochschule bittet Genussliebhaber nicht nur gemeinsam zu Tisch, sondern auch gemeinsam in die Küche. Dabei kreieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein 4-Gänge-Menü aus lokalen Zutaten, angeleitet von den besten Köchinnen und Köchen Südtirols. Und das ungezwungen und gemütlich auf einem Bauernhof. Gekocht wird im Kreislauf der Jahreszeit. Je nachdem, was die Saison gerade an Zutaten hergibt, landen diese in den Töpfen und Pfannen der Kochschule.Dabei führen erfahrene Küchenprofis, vertraut mit Südtiroler Speisen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch einen kulinarischen bäuerlichen Abend und geben neue Inspirationen für (un)bekannte Gerichte. Spannende Tipps und Tricks erwarten die Gäste der Roter Hahn Kochschule, welche dabei nicht nur selbst Hand anlegen sollen, sondern während des Abends die gekochten Gerichte auch genießen dürfen. Gemeinsam am großen Tisch, der „tavolata“, werden die selbst zubereiteten Speisen mit passender Weinbegleitung zum Mittelpunkt des Abends.Alle gemeinsam in der Küche – Ein Treffen wie zuhause bei Freunden. Nach alten Rezepten mit frischem innovativem Touch werden vier miteinander harmonierende Gerichte gekocht. Gestartet wird mit einem Aperitif: die notwendigen Schritte werden kurz erklärt und jeder der mag, bekommt eine Aufgabe – vom Zwiebelschneiden bis hin zum Andünsten, Verrühren oder Kneten.Auch Kräuter aus dem Kräutergarten können geholt werden und, wenn verfügbar, kann das Gemüse vom hofeigenen Garten geerntet und verwendet werden. Nach der Fertigstellung des ersten Gerichts setzen sich alle Gäste gemeinsam zu Tisch und genießen das, was sie gerade selbst zubereitet haben. Im gleichen Ablauf werden dann auch noch Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise zubereitet.Wer 5 Stunden in die bäuerliche Kulinarik eintauchen möchte, kann zwischen fünf Eventthemen wählen. Ob für Nostalgiker, Experimentierfreudige, für bewusste Feinschmecker oder für Veggies, mit den Themen „Genuss aus der Pfanne“, „Kochen mit der Natur“, „Fleisch – Von Kopf bis Fuß“ oder „Aus dem Gemüsegarten“ ist für jede Genussliebhaberin und für jeden Genussliebhaber etwas dabei. Noch exklusiver wird es beim Eventthema „Köstliches vom Berg“. Bei diesen Kochevents bietet die Roter Hahn Kochschule ein kulinarisches Erlebnis mit 100 Prozent Bergbauernhof, bei dem mit kostbaren Zutaten aus über 1500 Metern gekocht wird.In enger Zusammenarbeit mit Köchinnen und Köchen aus Südtirol werden zur Jahreszeit passende Menüs ausgearbeitet. Die Zutatenliste orientiert sich danach, was die Bauernhöfe der Umgebung gerade verfügbar haben. Alle teilnehmenden Gäste können während des Kochevents die Besonderheit, den intensiven Geschmack und die Qualität in den verwendeten Zutaten sehen und schmecken. Die Produkte direkt vom Hof zeigen so ihre besondere Klasse.Ausgewählte Köchinnen und Köche begleiten die Gäste der Roter Hahn Kochschule durch einen erlebnisreichen Abend. Mit vielen Profitipps und -tricks gelingt es den Teilnehmenden so, selbst die raffiniertesten Geschmackserlebnisse zu kreieren. Die Rezepte können mitgenommen und zu Hause nachgekocht werden.Die erfahrenen Küchenprofis stehen für gewöhnlich in ihren eigenen Restaurants oder bäuerlichen Schankbetrieben und wissen genau, wie man so manches Wow-Erlebnis auf den Teller zaubert. Durch qualitativ hochwertige Zutaten und der perfekten Prise an Kreativität lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur, wie man traditionelle Gerichte neu interpretiert, sondern erhalten auch noch eine Menge an Wissen über die einzelnen Lebensmittel.Auf dem Föhrnerhof, nur wenige Minuten oberhalb von Bozen, empfängt „Roter Hahn“ gemeinsam mit Bäuerin Karin Bracchetti und ihrer Familie die Gäste in den Stuben des historischen Hofs und ehemaligen Buschenschanks. Mit einem stimmigen Gesamtpaket lernen die Gäste der Kochschule nun selbst, wie die Köstlichkeiten in der Küche am besten gelingen und tauchen dabei in die bäuerliche Welt des Hofes im Weinbau ein. Die Roter Hahn Kochschule wird damit zum Treffpunkt für Genussmenschen, egal ob allein, zu zweit mit dem Partner oder der Freundin, als Teambuilding für das Unternehmen, als Anfänger oder Hobby-Köchin.- 5 Stunden eintauchen in die bäuerliche Genusswelt- 4-Gänge-Menü begleitet von passenden Weinen- Gut versorgt mit praktischer Schürze- Rezepte zum Mitnehmen- 130 Euro pro Person