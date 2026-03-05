Die USA und Israel wollen nach eigenen Angaben mit ihren Angriffen sicherstellen, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen kommt. Außerdem sollen das iranische Arsenal an ballistischen Raketen sowie die dazugehörige Produktionsinfrastruktur zerstört werden, um Angriffe auf US-Einrichtungen und Verbündete zu unterbinden.<BR \/><BR \/>Als weiteres Ziel nannte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Zerstörung der iranischen Kriegsmarine, um einen freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu sichern. Durch dieses Nadelöhr vor der Küste des Irans fährt rund ein Fünftel der globalen Öltransporte.<BR \/><BR \/>Medienberichte zufolge gab es umfangreiche Angriffe auf iranische militärische Infrastruktur, darunter Kommandozentren, Sicherheitsbehörden und weitere Einrichtungen. Israel meldete außerdem Angriffe auf die Infrastruktur der iranischen Regierung.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wie-viele-todesopfer-forderte-der-krieg-in-nahost-bisher" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie viele Todesopfer der Krieg bisher forderte, lesen Sie hier. <\/a>