Rotes Kreuz bietet Einkaufservice

In solchen Fällen springt jetzt das Rote Kreuz ein. Das Landeskomitee der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol hat einen Einkaufsdienst für Lebensmittel und Medikamente organisiert. Die Hauszustellung startet am Montag in folgenden Gemeinden:Leifers, St. Christina, St. Ulrich, Wolkenstein, Lajen, Kastelruth (Überwasser – Runggaditsch)Neumarkt, Montan, Salurn, Tramin, Kurtinig, MargreidLana, Tscherms, Marling, Burgstall, Gargazon.Der Einkaufsdienst ist gratis, freiwillige Helfer des Roten Kreuzes führen den Dienst durch. Die Kosten für die Einkäufe und Medikamente trägt der Antragsteller.Für die Buchung der Hauszustellung rufen Sie diean. Die Anrufe werden von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr entgegengenommen.

